Toerisme in Israël bereidt zich voor op betere dagen

Het toerisme in Israël heeft zware averij opgelopen. Door de coronacrisis ging alles dicht wat maar met Bijbelse plaatsen te maken had. Maar de sector bereidt zich voor op betere dagen.

Een groter contrast is haast niet denkbaar. Vorig jaar konden Elias Mascoby en zijn team het werk haast niet meer aan. Maar dit jaar moesten werkers naar huis worden gestuurd.

„Vooral deze dagen rond het Loofhuttenfeest, het Joodse Nieuwjaar en Yom Kippoer was er altijd topdrukte voor ons koffiehuis en gastenhuis”, zegt Elias Mascoby, manager van de koffiebar van Christ Church, de oudste protestantse kerk in het Midden-Oosten die gelegen is binnen de muren van de Oude Stad van Jeruzalem. „We werkten van ongeveer zeven uur ’s morgens tot tien uur ’s avonds. Mijn medewerkers en ik hadden geen tijd om even te zitten. We hadden constant gasten. De rij stond zelfs buiten tot aan het postkantoor.”

Dit jaar moest zijn espressobar echter twee keer de deur op slot doen vanwege de lockdown. Tijdens de eerste coronastop werden de werkers op verlof gestuurd. Alleen Mascoby bleef werken. Toen het etablissement weer open ging, kwamen er nauwelijks gasten. „Onze plek is voor 90 procent afhankelijk van toerisme”, zegt de barista, zelf behorend tot de Syrisch-orthodoxe kerk. „Nu zijn er geen toeristen in het land. Het is een ramp. Ik hoop dat hier snel een einde aan komt. Op het ogenblik renoveren we ons hotel en het gastenhuis, voorzover de financiën het toelaten.”

Mascoby is een van de velen die de gevolgen ondervindt van het feit dat Israël in maart de grens voor vakantiegangers sloot. Het Israëlische ministerie van Toerisme zei woensdag dat er in september slechts 15.100 mensen Israël binnenkwamen als toerist. Dat is een daling van 96 procent in vergelijking met september 2019. Degenen die kwamen, waren geen gewone toeristen, maar buitenlanders die speciale toestemming kregen om zich bijvoorbeeld bij familieleden te voegen of om huwelijken of begrafenissen bij te wonen.

Door de terugloop heeft de economie in de periode van januari tot september een schade geleden van circa drie miljard euro. Maar de crisis is echter geen reden om bij de pakken neer te zitten. Noga Sher Greco van het ministerie van Toerisme zegt dat het online webinars organiseert en betrokken is bij organisaties in Israël die online conferenties houden. Het ministerie gaat virtueel en fysiek deelnemen aan toerismebeurzen in het buitenland. Op de grote Expo in Dubai hoopt het volgend jaar een nieuwe markt aan te boren: de islamitische pelgrimage naar Jeruzalem en het toerisme uit de Arabische wereld.

„Toerisme is niet slechts mooi om te hebben”, zei de nieuwe minister van Toerisme, Orit Farkash Hacohen deze week. „Het openen van deze sector is deels een oplossing voor het werkloosheidsprobleem.”

Ze overlegt nu met het ministerie van Gezondheid over een exitstrategie. Mogelijk kunnen er „groene eilanden” worden gecreëerd waar toeristen veilig kunnen bivakkeren. Een van de mogelijkheden waar Farkash Hacohen aan denkt is de heropening van de „zimmerim”, kamers in dorpen waar gezinnen veilig heen kunnen.

Deze regeling zal overigens voorlopig alleen gelden voor wie in Israël wonen. Maar de betrokkenen hopen dat het land ook snel weer voor buitenlandse toeristen open kan.