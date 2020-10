Tijs van den Brink: Amerikaanse christen maakt niet zo’n punt van gescheld Trump

Veel Amerikaanse christenen die voor Trump kiezen, maken er niet zo’n punt van dat hij tegenstanders beschimpt en „keihard” schoffeert.

Dat betoogde Tijs van den Brink vrijdagavond in Utrecht op een bijeenkomst van SGP-jongeren. Voor de tv-documentaire ”God, Jesus, Trump!” reisde de EO-journalist door de biblebelt van de VS. Daar interviewde hij tal van Amerikaanse christenen die Trump door dik en dun steunen.

De Trumpfans vinden het weliswaar „niet chique” dat hun president „slechte grappen” maakt, maar ze „moeten er ook wel om lachen”, merkte Van den Brink. „Trump is een halve cabaretier”, hield hij de ongeveer dertig SGP-jongeren in Utrecht voor.

Hard

Van doorslaggevend belang voor veel orthodoxe christenen (evangelicals) is dat Trump beleid voert dat aansluit bij hun christelijke waarden en normen, vertelde de EO-presentator. „De teneur van hun reacties is: „Trump moet in het Witte Huis onze belangen behartigen. En als president moet je nu eenmaal hard zijn.” Trump hoeft niet hun dominee of zondagschoolmeester te zijn.”

De evangelicals, van wie ongeveer 80 procent Trump stemt, zijn verguld met vice-president Mike Pence. „Die was in Nederland misschien wel SGP’er geweest.”

Abortus

In Amerika woedt een felle cultuurstrijd, merkte Tijs van den Brink. Abortus is voor christenen in de VS een „ontzettend belangrijk” thema. Vaak daarom kiezen ze massaal Trump. „De discussie over abortus verloopt in Amerika echt anders dan hier. In Nederland accepteert ongeveer 90 procent van de bevolking het recht op abortus, en 10 procent niet. In Amerika is die verhouding ongeveer 50-50. Trump heeft een deal gesloten met de christelijke achterban. „Als jullie op mij stemmen, ga ik abortus moeilijker maken.””

De EO-journalist zei „verwantschap” te voelen met Amerikaanse christenen. „We geloven in dezelfde God en delen dezelfde waarden. Dat merkte ik ook tijdens de kerkdiensten. Ik hoop mijn broeders en zusters in de hemel tegen te komen.”

Toch verbaasde hij zich ook over opvattingen van de christelijke Trumpstemmers. „Iemand zei bijvoorbeeld, totaal ongefundeerd, dat de vorige president Obama een moslim en homo is.” Toen de EO-journalist een Amerikaanse predikant voorhield dat de overheid een „schild voor de zwakken” zou moeten zijn, ging die dominee daar dwars tegenin. „Hij zei dat de overheid mensen juist zwak maakt.

Veel conservatieve christenen denken dat werklozen die overheidssteun ontvangen, in werkelijkheid te lui zijn om te werken. Nogal wat evangelicals vinden dat de overheid alleen zaken moet regelen op bijvoorbeeld het gebied van infrastructuur en het leger. Voor de rest moet de overheid zich niet met burgers bemoeien.”

Moois

Wat kunnen christenen leren van hun geloofsgenoten in Amerika, vroeg een jongere in de zaal. Van den Brink: „In Nederland denken christenen vaak dat de strijd rond abortus is beslecht. Ze zijn er aan gewend geraakt dat jaarlijks in Nederland 30.000 abortussen plaatsvinden. Die acceptatie zie je onder Amerikaanse christenen minder. Ik sprak daar iemand die vanaf 1973 fulltime actie tegen abortus aan het voeren was. Dat heeft iets moois en toegewijds. Al word ik niet vrolijk van prolifebetogers die bij abortusklinieken allerlei verschrikkelijke dingen roepen. Op zo’n manier zou ik niet willen protesteren tegen abortus. Mensen plegen nooit voor de lol een abortus.”

Adrenaline

Zelf zou Tijs van den Brink niet op Trump stemmen. „Trump verdeelt Amerika. Hij is een totale opportunist. Ik geloof niet dat hij heel veel principes heeft. Vroeger was hij pro-choise (dus voor abortus, red.).” Maar de EO-man wil ook niet zomaar zijn stem aan Biden geven, onder meer vanwege diens abortusstandpunt. „Ik zou stemmen echt ingewikkeld vinden.”

Meest onder de indruk in Amerika was de EO-journalist van een bijeenkomst (rally) waar Trump een hal met fans toesprak. „Ik voelde 48 uur na dat festijn nog de adrenaline.” Trumpaanhangers stonden uren in lange rijen om een plaatsje te bemachtigen. Binnen ervoer Van den Brink aanvankelijk de sfeer van „Koningsdag”. Mensen knoopten gezellig een praatje met hem aan. Totdat Trump het podium beklom. „Hij wenste journalisten allerlei lelijke dingen toe en maakte hen uit voor leugenaars. Dat voelde zo raar. Ik dacht: Wat gebeurt hier?”

Opvallend vond de EO-presentator de entourage van de rally, vooral bezocht door gelovigen. „Eerst was er een gebed van vijf minuten. Iedereen beantwoordde dat met ”amen.” Later klonk uit de speakers muziek van bijvoorbeeld de popzanger Prince. Dat zie ik op een SGP-bijeenkomst nog niet gebeuren.”