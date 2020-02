Tientallen gewonden door auto die bewust inrijdt op carnavalsoptocht

In het Duitse Volkmarsen zijn tientallen gewonden gevallen toen een bestuurder met zijn auto inreed op een carnavalsoptocht. De man zou hard hebben gereden en langs een afzetting in de richting van de optocht zijn gegaan. Hij is volgens Duitse media gearresteerd. Volgens de politie is er sprake van opzet, maar gaat het niet om een aanslag.

Beim Rosenmontagsumzug in #Volkmarsen ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Nach ersten Informationen wurden mehr als zehn Menschen verletzt - auch Kinder.



Dieser Beitrag wird laufend aktualisiert: https://t.co/r3Ubk0UETf — hessenschau (@hessenschau) February 24, 2020

Volkmarsen is een plaats in het noorden van de deelstaat Hessen, circa 140 kilometer ten noorden van Frankfurt. Volgens ooggetuigen liggen veel gewonden op straat onder wie ook kinderen. In Hessen was vlakbij Frankfurt minder dan een week geleden een racistische aanslag. De dader schoot tien mensen dood voor hij zelfmoord pleegde.