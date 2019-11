Thunberg krijgt lift en vaart toch naar Spanje

De 16-jarige klimaatactiviste Greta Thunberg heeft een boot gevonden waarmee ze naar Spanje kan varen. Dat maakte de Zweedse tiener woensdag bekend op Twitter. Thunberg, die weigert te vliegen, was onderweg naar Chili om daar een klimaattop van de Verenigde Naties bij te wonen, maar door de onlusten in het Zuid-Amerikaanse land is die conferentie verplaatst naar Madrid.

De activiste heeft nu een lift aangeboden gekregen van twee Australiërs en een Engelse, die woensdag op een catamaran vertrekken richting Spanje. „Ik ben zo blij dat ik de klimaattop in Madrid nu hopelijk toch kan bijwonen”, twitterde Thunberg. „Ik kreeg een lift aangeboden vanuit Virginia in de Verenigde Staten.”

Thunberg stak eerder met anderen per zeilboot vanuit Groot-Brittannië de Atlantische Oceaan over. Ze sprak in New York de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. Vanuit de VS zou ze doorreizen naar Chili voor de klimaattop.

De klimaattop van de VN in Madrid begint op 2 december.