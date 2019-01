Thailand stuurt Saudische voorlopig niet terug

De Thaise autoriteiten zeggen voorlopig niet van plan te zijn een gevluchte Saudische vrouw terug te sturen. De 18-jarige Rahaf Mohammed al-Qunun heeft zich verschanst in haar hotelkamer op het vliegveld in Bangkok om uitzetting te voorkomen.

De jonge vrouw zegt tijdens een bezoek aan Koeweit te zijn gevlucht om te ontkomen aan „fysiek, psychisch en verbaal” misbruik door haar familie. Ze wil asiel aanvragen in Australië, maar strandde onderweg in Thailand. Daar kreeg Qunun naar eigen zeggen te horen dat teruggestuurd zal worden.

De vrouw weigert echter te vertrekken en smeekt om hulp via sociale media. Op beelden is te zien dat ze de deur van haar hotelkamer blokkeert met een matras en een tafel. Ze vreest voor haar leven als Thailand haar terugstuurt. „Mijn broers, familie en de Saudische ambassade staan op me te wachten in Koeweit”, voorspelde ze. „Ze zullen me doden.”

Volgens de vrouw is ze onderdrukt door haar familie en mocht ze soms maanden het huis niet verlaten. „Ze laten me niet rijden of reizen. Ik word onderdrukt. Ik hou van het leven en van werken en ik ben erg ambitieus, maar mijn familie staat me niet toe mijn leven te leiden.” De familie van de vrouw heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.

De Thaise autoriteiten stelden eerder dat Qunun niet beschikt over de juiste documenten. Daarom mocht ze niet doorreizen. Inmiddels heeft de chef van de verantwoordelijke politiedienst laten weten dat Qunun voorlopig niet wordt teruggestuurd. De autoriteiten gaan eerst overleggen met vertegenwoordigers van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties.