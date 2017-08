Terroristische aanslag in Barcelona: meerdere doden

Een bestelwagen is donderdag ingereden op een mensenmenigte op de Ramblas, het altijd drukke toeristencentrum in Barcelona. Volgens de Spaanse politie zijn er doden en tientallen gewonden. De politie spreekt van terroristische aanslag.

Op schokkende beelden op sociale media zijn diverse mensen te zien die op straat liggen. Gevreesd wordt dat er meerdere doden zijn gevallen. Een Spaans radiostation meldt zeker 13 doden. Het aantal gewonden wordt geschat op 20 tot 25.

Diverse bronnen melden dat de gewapende daders zich ophouden in een bar. Dit is niet bevestigd.

De Catalaanse veiligheidsdiensten roepen mensen op om de omgeving van de Placa de Catalunya te vermijden vanwege het incident.

Metro- en treinstations rond het gebied worden afgesloten.

Op de Ramblas brak grote paniek uit bij de vele mensen die daar liepen op het moment dat het voertuig tientallen mensen aanreed. Dat melden ooggetuigen ter plaatse op sociale media.

Beelden van het bestelbusje na de crash:

Atropello múltiple en Las Ramblas en este momento. pic.twitter.com/xosHvYpO0e — Arturo Fernández Rui (@Arturof66R) 17 augustus 2017

De politie in Barcelona verzoekt iedereen om geen foto’s en filmpjes te delen van de aanslag in het centrum. Bovendien moet niemand via sociale media verspreiden waar zich politieagenten bevinden en waar politieacties aan de gang zijn, benadrukt de Guardia Civil. Mensen kunnen op Twitter via de hashtag #RedesSociales familie en vrienden laten weten dat ze veilig zijn, twittert de politie.