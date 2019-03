Syrië boos op Trump: Golanhoogten zijn van ons

Syrië heeft boos gereageerd op de mededeling van president Donald Trump dat het tijd is de Hoogten van Golan te erkennen als deel van Israël. De Amerikaanse leider toont zo zijn ,,minachting'' voor internationale wetgeving, citeert het Syrische staatspersbureau uit een verklaring.

Israël veroverde het gebied in 1967 op Syrië en annexeerde het in 1981. Dat wordt internationaal niet erkend, maar Trump twitterde donderdag dat het na 52 jaar tijd is dat de VS dat alsnog doen. Syrië noemt dat een onverantwoordelijk standpunt.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!