Succes met vitamine C tegen coronavirus

In China zijn met succes twaalf patiënten met een ernstige longontsteking door het nieuwe coronavirus (Covid-19) op de intensive care behandeld met hoge doses vitamine C per infuus. Dat melden Chinese artsen in het Tongji ziekenhuis in de stad Xi’an.

De website orthomolecular.org plaatste een verklaring van de Chinese medici. Ze stellen dat de therapie zo snel mogelijk na opname moet beginnen. „De behandeling versterkt de antivirale activiteit van het immuunsysteem en voorkomt of geneest acuut longfalen.” Inmiddels hebben de Chinese autoriteiten per truck 50 ton vitamine C naar de provincie Hubei en Wuhan gebracht, de brandhaard van de epidemie met Covid-19.

Ook Koreaanse artsen verbonden aan het ziekenhuis van Daegu in Zuid-Korea melden vergelijkbare successen. „Alle patiënten en het personeel slikt hier vitamine C. Coronapatiënten met symptomen kregen 30.000 mg per infuus. Sommigen waren na twee dagen genezen”, aldus de artsen.