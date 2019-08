Succes G7-top zichtbaar in enthousiasme van Trump

Bungalows, zwembaden en golfbanen. President Trump ziet het al helemaal zitten. Hij zal in 2020 de volgende G7-top organiseren. Zijn luxe ideeën geven een kijkje in zijn onverwachtse enthousiasme.

Erg succesvol, zo noemde de Amerikaanse president Donald Trump maandag na afloop van de G7-top, waar de leiders van de zeven grootste industrielanden samenkomen, de bijeenkomst in het Franse Biarritz. Niet veel later volgde er een tweet in hoofdletters: Thank you France – Bedankt Frankrijk.

De gastheer van de top, de Franse president Emmanuel Macron, mag inderdaad tevreden zijn met de uitkomst van het driedaagse event. Macron kon maandag tijdens een afsluitende persconferentie melden dat een ontmoeting tussen Trump en de Iraanse president Hassan Rohani binnenkort zal plaatsvinden. Dat lijkt een doorbraak te zijn in de impasse rond het kernprogramma van Iran.

De Amerikaanse president trok zich vorig jaar terug uit een deal van 2015 tussen Iran en de Verenigde Staten, China, Duitsland, Frankrijk, Rusland en het Verenigd Koninkrijk. Daarin werd overeengekomen dat Iran zijn nucleaire programma aan banden zou leggen in ruil voor het geleidelijk afbouwen van economische sancties. Trump legde Iran weer zware sancties op nadat hij zich terugtrok uit de deal. Deze sancties moeten wel eerst van tafel, stelde de Iraanse president Hassan Rohani dinsdag. Anders zal er volgens hem toch geen overleg worden gevoerd.

In een maandag gepubliceerde één pagina tellende conclusie stellen de G7-landen dat ze onder meer de gezamenlijke doelen hebben om „ervoor te zorgen dat Iran nooit kernwapens verwerft” en om „de vrede en stabiliteit in de regio te bevorderen.” Macron wilde zijn vingers niet branden aan het publiceren van een collectief ondertekende verklaring. De Amerikaanse president besloot vorig jaar zo’n verklaring uiteindelijk toch niet te ondertekenen, omdat de gastheer destijds, de Canadese premier Justin Trudeau, zich volgens Trump „zwak en oneerlijk” had gedragen.

Klimaat

Dat er ondanks de verschillen toch besluiten kunnen worden gemaakt, blijkt dit jaar ook op de G7-top. De Amerikaanse president was niet aanwezig voor de besprekingen over het klimaat, maar ging wel akkoord om 20 miljoen euro uit te trekken voor de bestrijding van de bosbranden in de Amazone. Dat geld zou voornamelijk zijn bedoeld voor het inzetten van blusvliegtuigen.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro gaf echter al snel aan dat hij helemaal niet zit te wachten op het geld van de G7. Het zou volgens hem een aanval zijn op de soevereiniteit van Brazilië. Eerder had Bolsonaro een tweet, die de vrouw van Macron belachelijk maakte, onderschreven. De Braziliaanse president is ontstemd dat de Franse president de bosbranden in het Amazonegebied op de agenda van de G7-top zette.

Macron weet het voordeel van een persoonsgerichte aanpak, zowel in het geval van Bolsonaro als van Trump. Zijn zogenoemde „directe en 'één-op-één” tactiek met de Amerikaanse president werkte. Die ging fluitend naar huis en heeft al plannen voor de G7-top in 2020. Zijn enthousiasme staat in contrast met zijn houding in eerdere jaren. Het was in 2017 al boven verwachting dat Trump zijn eerste G7-top uit protest toch niet links liet liggen.

Rohani wil niet praten met Trump

De G7 in gesprek; van bosbranden tot brexit