Strijd burgemeesterspost Jeruzalem onbeslist

Bij lokale verkiezingen in Israël eindigde de strijd om de burgemeesterspost van Jeruzalem dinsdag onbeslist. In een tweede ronde op 13 november nemen de meer liberale Ofer Berkovitch en de door de ultraorthodoxe Shaspartij gesteunde Moshe Lion het tegen elkaar op.

Het lukte dinsdag geen van de burgemeesterskandidaten in Jeruzalem meer dan de vereiste 40 procent van de stemmen te krijgen. Berkovitch kreeg 33 procent van de kiezers achter zich en Lion 28 procent. Twee andere belangrijke kandidaten, minister van Jeruzalemzaken Ze’ev Elkin en de ultraorthodoxe Yossi Daitch, werden verslagen.

Berkovitch (1983) staat voor de jonge, moderne Israëliër die van Jeruzalem een tolerante stad wil maken. Lion lijkt bij de tweede ronde de meeste kans te maken. Hij heeft namelijk de steun van de ultraorthodoxe Shaspartij en het valt te verwachten dat andere ultraorthodoxe partijen er zich bij aan zullen sluiten. De nieuwe burgemeester zal Nir Barkat opvolgen, die zijn carrière in de lokale politiek wil inwisselen voor een loopbaan in de landspolitiek.

Belangrijke thema’s in Jeruzalem zijn de steeds grotere invloed van de ultraorthodoxen in de stad, het openbaar vervoer, onderwijs, werkgelegenheid en het gebrek aan betaalbare woningen. Partijen en burgemeesterskandidaten beloven ook een efficiëntere aanpak van de vervuiling van de stad.

De drie belangrijkste bevolkingsgroepen in de stad zijn de orthodoxe Joden, de seculiere Joden en de Palestijnen. De stem van de Palestijnen is vrij onbelangrijk, omdat de meesten de verkiezingen boycotten. In Jeruzalem deed voor het eerst een Arabische partij mee, die wordt geleid door Ramadan Dabash. De sjeik van de al-Aqsamoskee, Akram Sabri, vaardigde echter samen met andere sjeiks een fatwa (religieus gebod) uit tegen deelname aan de verkiezingen.

In Tel Aviv werd de 74-jarige burgemeester Ron Huldai voor de vijfde keer gekozen. Haifa krijgt een vrouwelijke burgemeester: Einat Kalisch Rotem. Zij wordt de eerste vrouw die een grote stad in Israël gaat leiden.

Israëliërs konden behalve voor de burgemeester ook een stem uitbrengen voor de gemeenteraad. De opkomst was met 55 procent van de stemgerechtigden hoger dan in 2013, toen minder dan de helft de moeite nam naar het stemlokaal te gaan.