Steeds meer extreem weer wereldwijd

De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds groter, stelt het jaarverslag van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) dat deze week verscheen. In 2018 hadden 62 miljoen mensen te kampen met extreem weer zoals stormen, hittegolven en droogte.

De afgelopen vier jaren waren volgens de WMO de vier warmste sinds de metingen zijn begonnen. De zeespiegel stijgt en in de oceanen worden ongewoon hoge temperaturen gemeten, stelt het verslag. Tegelijk krompen de gletsjers en de poolkappen, en de verwachting is dat die trend aanhoudt.

Mensen krijgen daardoor steeds meer te maken met extreem weer. Dat was in 2018 al het geval voor 62 miljoen mensen. Van hen moesten 2 miljoen mensen een nieuw onderkomen zoeken.

Overstromingen blijven het grootste probleem met meer dan 35 miljoen getroffen mensen door 281 overstromingen in 2018. Grote orkanen zoals Florence en Michael veroorzaakten voor 49 miljard euro aan schade en kostten meer dan 100 mensen het leven. Tyfoon Mangkhut in de Filipijnen trof meer dan 2,4 miljoen mensen en eiste minstens 134 doden.

In Europa, Japan en de VS werden 1600 overlijdens toegeschreven aan de intense hittegolven, die alleen al in de VS voor omgerekend ruim 21 miljard euro schade veroorzaakten.

De blootstelling van de landbouw aan extreem weer dreigt alle vooruitgang op het vlak van voedselzekerheid teniet te doen. Uit cijfers van de VN blijkt dat de honger in de wereld na een lange daling opnieuw toeneemt.

De belangrijkste oorzaak van die opwarming is volgens de WMO de toenemende concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer. In een reactie spreekt VN-secretaris-generaal Antonio Guterres van een erg zorgwekkend rapport. „De data in dit rapport zijn reden voor grote bezorgdheid”, zegt hij. „Ze benadrukken de urgentie van klimaatactie, zoals ook het recente rapport van het VN-klimaatpanel deed.”