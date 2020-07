Steden in Amerika willen geen inzet speciale eenheid

Zes Amerikaanse steden hebben het Congres gevraagd een einde te maken aan de inzet van federale troepen door president Trump. De burgemeesters van deze zes steden vinden de ongevraagde aanwezigheid van deze troepen een schending van de constitutie.

In de stad Portland (Oregon) treden sinds kort onherkenbare paramilitairen op. Zij zijn gestuurd door het Witte Huis. De Amerikaanse president Donald Trump acht hun inzet nodig om de orde te herstellen. In de stad zijn al zeven weken demonstraties aan de gang, die begonnen na de dood van George Floyd. De protesten hebben tot botsingen met de plaatselijke politie geleid. „Ze hebben totaal geen controle meer”, zei Trump twee weken geleden, waarna hij federale agenten naar de stad stuurde.

De speciale eenheid van 2000 man valt direct onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Veiligheid. Deze ordedienst, die PACT is gedoopt (Protecting American Communities Taskforce), is een uitvloeisel van een presidentieel decreet dat begin deze maand is uitgegeven om de standbeelden te beschermen die door Black Lives Matter-demonstranten werden aangevallen.

De agenten van de speciale dienst treden doorgaans op in camouflagepakken zonder onderscheidingstekens. Zij verplaatsen zich in onopvallende auto’s zonder kentekens waaruit zij op de meest onverwachte momenten –soms zelfs rijdend– springen om mensen te arresteren.

Trump heeft zondag aangekondigd deze speciale troepen ook naar andere steden te sturen. Chicago lijkt de eerstvolgende metropool te zijn. De stad is al jaren berucht om het vele vuurwapengeweld. In Chicago werden afgelopen weekend 63 mensen neergeschoten; 12 van hen overleefden dat niet. De politievakbond, die al maanden ruzie heeft met de burgemeester, vroeg Trump om hulp. De president wil nu 150 paramilitairen zenden. Daarnaast heeft de president plannen de eenheden te plaatsen in Baltimore, Detroit, New York, Oakland en Philadelphia.

De steden die Trump specifiek noemt, hebben een ding gemeen: ze worden allemaal bestuurd door politici van de Democratische partij. Trump schildert hen af als slappe bestuurders die het land naar de afgrond helpen. Hij zegt dat de politici bang zijn om tegen de demonstranten op te treden. Daarbij haalt hij ook uit naar presidentskandidaat Joe Biden, tegen wie Trump het over minder dan honderd dagen zal opnemen. „Als Biden dit land zal regeren, zal er wat gebeuren. Het hele land zal naar de hel gaan.”

De burgemeesters van Seattle, Atlanta, Chicago, Kansas City, Washington en Portland hebben het Congres gevraagd Trump de inzet van deze troepen te verbieden. Zij zeggen deze hulp niet nodig te hebben. Verder is hun bezwaar dat ze geen enkele zeggenschap over deze paramilitairen hebben. De zes burgemeesters vrezen voor een nieuwe en „ongrondwettige” geheime politie.

Het Witte Huis vindt dat de inzet nodig is, nu er in verschillende steden een toename van geweldsincidenten wordt gemeld. „We hebben geen uitnodiging nodig. We zullen het doen, of ze ons aardig vinden of niet.”

De Democraten stellen dat Trump een buitenproportioneel middel inzet. „Dit zijn niet de acties van een democratische republiek”, twitterde de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, afgelopen vrijdag. „Trump en zijn stoottroepen moeten worden gestopt.”

Democratische senator Jeff Markley uit Oregon sloot zich hierbij aan: „Dit is een Amerikaanse crisis. We moeten Trump stoppen voordat dit zich verder verspreidt.”