State of the Union: Trump weigert hand, Pelosi verscheurt speech

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn jaarlijkse State of the Union-toespraak gebruikt om vooral zijn economische resultaten van de afgelopen jaren te benadrukken. Hij zei dat het land er beter voorstaat dan ooit tevoren. „De vijanden van Amerika zijn op de vlucht, de rijkdom van Amerika neemt toe, de toekomst van Amerika ziet er rooskleurig uit”, aldus Trump die spreekt van een „grote Amerikaanse comeback”.

Het was voor Trump zijn laatste State of the Union voor de presidentsverkiezingen in november. Het lijkt erop dat Trump van de economie het centrale thema wil maken van zijn herverkiezingscampagne en stond daar tijdens zijn toespraak uitgebreid bij stil. „We gaan vooruit in een tempo dat nog maar kort geleden ondenkbaar was en we gaan nooit meer terug.”

Tegen Trump loopt momenteel een afzettingsproces dat de Democraten tegen hem hebben ingesteld vanwege vermeend machtsmisbruik. Naar alle waarschijnlijkheid zal hij daarvoor woensdag in de Senaat worden vrijgesproken. Vraag was of hij zich daar ook tijdens de State of the Union over zou uitspreken, maar dat gebeurde niet.

Een van de initiatiefnemers van de afzettingsprocedure tegen Trump is de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi. Zij zat tijdens de speech achter Trump en de spanning tussen de twee was voelbaar. Vlak voor de president aan zijn toespraak begon, wilde Pelosi hem de hand schudden, maar haar uitgestoken hand werd door Trump genegeerd.

Op haar beurt kondigde Pelosi Trump niet op de gebruikelijke manier aan met daarbij behorende beleefdheden. Ook verscheurde ze na afloop een kopie van de speech die ze van Trump had gekregen.

Tijdens de toespraak van Trump was er ook een staande ovatie voor de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó, die in de zaal aanwezig was. De Verenigde Staten steunen Guaidó in zijn poging om de socialistische leider Nicolás Maduro af te zetten. Trump zei dat de tirannie van Maduro zal worden gebroken.