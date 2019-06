Speciaal aanklager Mueller getuigt toch

Speciaal aanklager Robert Mueller gaat toch getuigen voor twee commissies van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over het rapport dat hij schreef over de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen.

De commissies hebben bekendgemaakt dat Mueller op 17 juli zal getuigen. Uit het rapport kwam naar voren dat er onvoldoende bewijs was dat het campagneteam van Trump heeft samengespannen met de Russen. Na de publicatie van het rapport gaf Mueller aan geen behoefte te getuigen in het Congres. Wel gaf aan hij aan dat samenvatting die werd verspreid geen recht deed aan de inhoud.

Dat Mueller nu toch getuigt heeft te maken met een dagvaarding die hij gekregen.