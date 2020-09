Spannende strijd Nederland-Polen binnen de NAVO

Nederland en Polen zijn verwikkeld in een spannende strijd om het voorzitterschap van het Militair Comité van de NAVO. Polen heeft een belangrijke voorsprong.

De hoogste baas van het Nederlandse leger, luitenant-admiraal Rob Bauer, staat kandidaat voor het voorzitterschap van het NAVO-Militair Comité. De Nederlandse regering heeft de viersterrenmilitair voorgedragen voor het ambt in het hoogste militaire orgaan van het bondgenootschap. Tegenkandidaat is de Poolse generaal Rajmund Andrzejczak. Een geduchte tegenstander.

De strijd om het voorzitterschap is spannend, een nek-aan-nekrace, melden bronnen binnen de NAVO tegenover het Reformatorisch Dagblad. „Een close call.” Admiraal Bauer zou „een goede kans” maken, maar een overwinning is allerminst zeker. Wint Nederland, dan vertrekt de commandant volgend jaar zomer naar Brussel.

Opsteker

Het voorzitterschap van Bauer, sinds 2017 commandant der strijdkrachten, zou een mooie opsteker zijn. De voorzitter van het Militair Comité is verantwoordelijk voor de 3,2 miljoen militairen die het Noord-Atlantische bondgenootschap dienen.

Bauer moet als voorzitter noord en zuid, oost en west, groot en klein binnen de alliantie op één lijn zien te krijgen om heldere strategische, militaire adviezen aan de politieke leiding te kunnen geven. De comitévoorzitter is de belangrijkste militair adviseur van secretaris-generaal Jens Stoltenberg, de Noord-Atlantische Raad en andere NAVO-organisaties.

In het comité, gevestigd op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel, zijn de defensiechefs van alle dertig lidstaten vertegenwoordigd. De comitéleden kiezen uit hun midden de voorzitter. Elke stem weegt even zwaar. De Verenigde Staten leggen net zoveel gewicht in de schaal als Montenegro, om maar eens wat te noemen.

Nederland en Polen lobbyen achter de schermen volop voor hun kandidatuur. Nederland lijkt op voorhand verzekerd van steun van België en Luxemburg. Voor de rest is de uitslag vooral ongewis. De stemming is geheim.

Het Militair Comité zou afgelopen vrijdag de knoop doorhakken. Corona gooit echter roet in het eten. Om verspreiding van het virus te voorkomen, kunnen de comitéleden niet bij elkaar komen. De stemming vindt nu –per brief– de komende dagen plaats.

Polen beschikt over een belangrijke voorsprong bij het veroveren van de voorzittershamer, melden bronnen in Brussel. Polen voldoet aan zijn NAVO-verplichting door 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bij te dragen.

Fluiten

Nederland niet. Ons land bungelt met zijn NAVO-contributie ergens onderaan de zwarte lijst van wanbetalers. De verwachting is dat Nederland, na een financiële injectie op Prinsjesdag, volgend jaar op 1,48 procent van het bbp uitkomt. Over vier jaar móet dat 2 procent zijn.

Nederland ziet met spanning uit naar de uitslag van de stemming. Door betalingsachterstanden kan Nederland mogelijk fluiten naar een prestigieuze post in een belangrijk internationaal orgaan.