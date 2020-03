Spanje stapt over op totale lockdown na aankoop waardeloze testkits

Pedro Sanchez is dan toch overstag gegaan. Zaterdag kondigde de Spaanse regeringsleider aan dat de vierde economie van de eurozone alsnog helemaal op slot gaat.

Alleen wie in een van de „essentiële sectoren” actief is, mag vanaf maandag in Spanje nog de straat op om naar zijn werk te gaan.

Onafhankelijke experts hadden er van meet af aan voor gewaarschuwd: de gedeeltelijke lockdown die de Spaanse regering twee weken geleden instelde, is onvoldoende om de verspreiding van het coronavirus op korte termijn af te remmen.

De harde werkelijkheid lijkt hun gelijk te geven. Op 15 maart telde Spanje 5753 gevallen van besmetting en 183 doden door corona. Inmiddels staat de teller op bijna 80.000 gevallen en 6737 doden. Dat betekent dat het aantal besmettingen in 2 weken met factor 14 is vermenigvuldigd en het aantal doden met 37. Alleen Italië heeft een hogere sterfte door corona dan Spanje.

Medisch personeel

Wel is de snelheid van de dagelijkse toename inmiddels afgeremd. En dat is hard nodig, want de ziekenhuizen kunnen de stroom patiënten nauwelijks aan. Het aantal zieken dat intensieve zorg nodig heeft, blijft in hoog tempo groeien. In de voorbije week verdubbelde hun aantal naar bijna 5000. Volgens het college van artsen in Madrid werken de intensivecareafdelingen in de hoofdstedelijke regio op 150 tot 200 procent van hun capaciteit.

Een ernstig probleem zijn de besmettingen onder het medisch personeel. Zij maken ongeveer 10 procent uit van het totale aantal gevallen. Gebrek aan beschermingsmateriaal en testkits zijn daar de voornaamste oorzaken van.

Volgens epidemioloog Fernando Simon, de regeringsexpert die het Spaanse coronabeleid vanuit Madrid coördineert, wordt al het medisch personeel dat in contact is met patiënten getest. „Dat is niet waar, in elk geval niet in Madrid”, reageerde de Madrileense artsenvereniging zondag in een tweet. De hoofdstad, waar tot nu toe de helft van de doden zijn gevallen, is met La Rioja nog steeds de zwaarst getroffen regio in het land.

De Spaanse ziekenhuizen kampen met een nijpend tekort aan testmateriaal. Anderhalve week geleden kondigde de regering-Sanchez met veel toeters en bellen aan dat ze dit probleem snel uit de wereld zou helpen met de aankoop van 640.000 snelle coronatests van het Chinese bedrijf Bioeasy.

Bij aankomst van de eerste zending van 9000 kits bleken deze nutteloos. De betrouwbaarheid ervan was ver onder de maat. Minister van Volksgezondheid Salvador Illa zei dat de rest van de bestelling wel in orde was en dat Bioeasy de ondeugdelijke tests zou vervangen.

Onderschatting

Vrijdag werd echter duidelijk dat de complete order bestond uit waardeloze testkits. En het zou nog pijnlijker worden. De Chinese ambassade in Madrid bleek de Spaanse overheid te hebben gewaarschuwd voor het feit dat Bioeasy in China geen vergunning heeft om coronatests te fabriceren. Ook de bijsluiter van de fabrikant was helder: het resultaat van dit product kan niet beschouwd worden als een bevestigde diagnose, staat er letterlijk. Het ministerie had de deal gesloten met een Spaanse leverancier.

De blunder van de regering in Madrid heeft ernstige gevolgen. Geen enkele onafhankelijke expert twijfelt eraan dat de officiële cijfers door het gebrek aan tests incorrect zijn, mogelijk met een factor tien. Dan zouden nu 800.000 Spanjaarden besmet zijn en het dodental enkele duizenden hoger liggen dan de officiële 7000.