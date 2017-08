„Spaanse politie schiet gezochte terrorist dood”

De Catalaanse politie heeft maandagmiddag in Subirats, een gemeente op zo’n 50 kilometer ten westen van Barcelona, een persoon die een bomgordel droeg doodgeschoten. De publieke omroep in Spanje en ook andere media meldden dat gaat om de gezochte terrorist Younes Abouyaaqoub (22), die ervan wordt verdacht met een bestelbusje dood en verderf te hebben gezaaid op de Ramblas in Barcelona.

De politie kon de identiteit van de man niet bevestigen omdat diens lichaam nog met een robot wordt onderzocht op explosieven.

Volgens de krant La Vanguardia is de politie de meeste gezochte man van Spanje op het spoor gekomen dankzij een tip van twee alerte dorpelingen die hem zagen rondscharrelen in de buurt van hun huizen en omringende wijngaarden. Ze vertrouwden het niet en lichtten de politie in. Agenten waren snel ter plaatse. Ze stelden vast dat alles erop wees dat de verdachte een bomgordel om had.