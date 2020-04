Soms stormt het tussen Trump en Fauci

Bijna elke Amerikaan weet het: president Trump tegenspreken kost je de kop. Op één uitzondering na: de viroloog Anthony Fauci. Bij herhaling heeft hij de president gecorrigeerd, maar hij zit er nog steeds.

Trump beseft dat hij deze medische topadviseur niet kan missen. Al snapt iedereen dat Trump de medicus liever vandaag dan morgen aan de kant schuift.

Zondag leek de maat vol. De president retweette een bericht van de Republikeinse politica DeAnna Lorraine, die voorstelde om Fauci aan de dijk te zetten: „Time to #FireFauci”; tijd om Fauci te ontslaan. De politica uit California schreef: „Fauci beweert nu dat Trump meer levens had kunnen redden als hij naar de medische experts had geluisterd.” Volgens haar had de viroloog eind februari nog gezegd dat er niets aan de hand was. In werkelijkheid vroegen Fauci en andere experts al op 21 februari om ”social distancing”.

DeAnna Lorraine raakte zondag verbolgen over een interview waarin de prominente viroloog stelde dat er mogelijk meer Amerikaanse levens gered hadden kunnen worden als ingrijpende maatregelen sneller waren genomen waarmee verspreiding van het virus was tegengegaan.

Trump weerspreekt steeds weer dat hij traag is geweest. Hij wijst in zijn retweet van afgelopen zondag op de reisbeperkingen die hij al begin februari oplegde aan mensen vanuit China.

Herstarten

De kritische opmerking van Fauci over de Amerikaanse aanpak bij het begin van de epidemie was niet het enige dat Trump stak. In hetzelfde interview zei de viroloog te hopen dat tegen eind april in bepaalde delen van het land de economie voorzichtig zou kunnen herstarten. Hoewel dit niet gemakkelijk zou worden. „De economie weer opstarten na een abrupte en volledige sluiting is niet zoiets als een lamp aanzetten.” President Trump daarentegen lijkt voornemens om uiterlijk 1 mei de economie in heel Amerika weer op te starten. Het is echter niet de president die besluit over het opheffen van de lockdown, maar de gouverneurs van de staten.

Het is niet de eerste keer dat Fauci het optimisme van Trump tempert. Eerder deed de viroloog dat toen Trump eind maart zei te verwachten dat rond Pasen de economie kon herstarten.

Volgens de media ergert de president zich geregeld aan Fauci. Toch heeft hij de medisch topadviseur tot nu toe niet ontslagen. Bij bijna elke persconferentie over corona staat Fauci naast Trump.

De 79-jarige immunoloog Anthony Fauci geeft sinds 1984 leiding aan het National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Hij diende onder zes presidenten. Daarbij is zijn adagium: zoek geen ruzie met de president, maar vertel gewoon de kale feiten. En Trump pikt dat. Steeds als Trump de afgelopen maanden riep dat het virus in april „op miraculeuze wijze” zou verdwijnen, of dat de uitbraak „volledig onder controle” was, kwam Fauci er achteraan met zijn ontnuchterende berekeningen: Het wordt nog veel erger.

Fauci was een van de eerste Amerikaanse geleerden die al enkele jaren geleden waarschuwde dat er een virus aankwam dat „uiterst besmettelijk en gruwelijk dodelijk” is. „We zullen machteloos moeten toekijken hoe dit virus slachtoffers maakt”, zei hij ruim een jaar geleden tegen The Washington Post. Vorige week zei hij tegen CNN: „Helaas heb ik gelijk gekregen.”

Trump en zijn aanhangers lijken het vervelend te vinden dat Fauci steeds weer gelijk krijgt en dat hij daarom bij veel Amerikanen groter gezag heeft dan de president. Toen Trump bij een persontmoeting hoog opgaf over het medicijn hydroxychloroquine, vroeg een journalist aan Fauci wat hij daarvan vond. Bekend is dat de viroloog het optimisme niet deelt. Trump kapte de vraag af met: „Dat heeft hij al vijftien keer beantwoord.”

Plooi

Tijdens persconferenties met Trump houdt Fauci meestal zijn gezicht in de plooi. Soms trekt er een zweem van ongemak over zijn gelaat. Eén keer, half maart, hield hij zijn hand voor zijn gezicht, schijnbaar om een lach te verbergen. Dat was voor zijn vijanden genoeg reden om Fauci te bedreigen. Zij vinden dat Fauci het gezag van The Donald ondergraaft. Inlichtingendiensten besloten daarop de beveiliging van de topadviseur op te schroeven. Volgens president Trump was dat overbodig. „Fauci behoeft geen bewaking, iedereen is dol op hem.”