De Slowaakse minister van Buitenlandse Zaken Miroslav Lajcak blijft toch in functie. Hij diende vorige week zijn ontslag in uit onvrede met het wegstemmen van het VN-migratiepact dat binnenkort in Marrakesh wordt gesloten. Een ruime meerderheid van het Slowaakse parlement was tegen.

Vrijdag maakte de partijloze Lajcak bekend dat hij zich heeft bedacht. Hij deed dat na van premier Peter Pellegrini de verzekering te hebben gekregen dat er in het buitenlandbeleid van Slowakije niets verandert.