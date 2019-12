Slachtoffers Epstein willen getuigenis van prins Andrew

Vijf vrouwen die seksueel zijn misbruikt door Jeffrey Epstein willen dat prins Andrew getuigt over zijn vriendschap met de eerder dit jaar door zelfmoord om het leven gekomen Amerikaanse miljardair. Dat bleek uit het maandagavond uitgezonden BBC onderzoeksprogramma Panorama. In Amerika wordt de hertog van York in vijf dagvaardigingen genoemd. Of Andrew daaraan gehoor zal geven, is niet duidelijk.

In het televisieprogramma kwam Virginia Roberts Giuffre aan het woord. Zij herhaalde haar eerdere verklaring dat de prins haar seksueel heeft misbruikt, onder meer op 10 maart 2001 na een avondje uit in de chique nachtclub Tramp in Londen. Ze beschreef de ontmoeting in voor de prins pijnlijk detail. Dat ze seks moest hebben "maakte me gewoon ziek". Na afloop voelde ze zich vies, maar Epsteins compagnon en Andrews vriendin Ghislaine Maxwell zei dat de prins zeer tevreden was.

Andrew verklaarde vorige maand in een geruchtmakend interview met BBC Newsnight zich absoluut niet te kunnen herinneren de destijds zeventien jaar oude Virginia ooit te hebben ontmoet. Op de bewuste avond dat ze in de club zouden zijn geweest was hij met dochter prinses Beatrice naar een pizzazaak geweest. Dat herinnerde hij zich wel: het was niet iets dat hij vaak deed.

Virginia, nu getrouwd en moeder van drie kinderen, zei dat er slechts één van beiden de waarheid sprak en dat was zijzelf. Tijdens het interview riep Giuffre de Britten op haar te steunen en "niet te accepteren wat er met haar is gebeurd".

Epstein gebruikte jarenlang minderjarige meisjes en leende hen ook uit aan vrienden, zoals Andrew. Hij zette Ghislaine Maxwell in als een soort 'madam'. Ook daarover vertelde Virginia uitvoerig. De prins raakte twintig jaar geleden via Maxwell bevriend met Epstein, die hem aan goede contacten hielp en waar hij daarna regelmatig te gast was. Andrew ontkende ooit iets te hebben gemerkt van wat er in de huizen en slaapkamers van Epsteins huizen gaande was, maar meerdere vrouwen hebben verklaard dat ook hij massages kreeg. Al of niet met een 'vervolg'.

Epstein liep in 2006 tegen de lamp, maar via een goede deal met justitie kreeg hij slechts een korte gevangenisstraf voor het ronselen van een prostituee. Andrew maakte in 2010 een einde aan de vriendschap, maar logeerde daarvoor wel vijf dagen bij de Amerikaan thuis. Eerder dit jaar werd Epstein opnieuw opgepakt, nu met een stapel beschuldigingen. Voordat het echter tot een rechtszaak kon komen, maakte hij in zijn cel een einde aan zijn leven.

Prins Andrew kwam daardoor weer onder vuur te liggen door zijn langdurige vriendschap met Epstein. Hij dacht zijn naam te kunnen zuiveren in een BBC-interview, maar dat had echter het tegenovergestelde effect en veroorzaakte veel ophef. Daarop heeft de prins in opdracht van koningin Elizabeth al zijn openbare functies moeten neerleggen.

