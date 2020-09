Singapore Airlines stopt met vluchten naar ‘nergens’

De luchtvaartmaatschappij Singapore Airlines is dinsdag gestopt met het aanbieden van vluchten naar ‘nergens’. Dat doet de luchtvaartmaatschappij na kritiek op de milieu-impact van de vluchten.

Vluchten naar nergens worden door verschillende luchtvaartmaatschappijen aangeboden sinds de uitbraak van het coronavirus. Onder andere in Australië, Japan en Taiwan kunnen mensen mee met een vlucht die na het opstijgen en wat uren vliegen weer terugkeert naar dezelfde luchthaven. Hierdoor konden de luchtvaartmaatschappijen ondanks het wegvallen van veel vluchten, toch wat verdienen. De vluchten bleken verrassend populair.

Singapore Airlines stopt daar nu mee. Milieuactivisten drongen er al langer op aan. Volgens de activisten is de coronacrisis het moment om na te denken over het klimaat en niet het moment om terug te keren in destructieve patronen.

De luchtvaartmaatschappij komt nu met andere ideeën om extra geld te verdienen. Geïnteresseerden kunnen een tour krijgen door een vliegtuig en hierin ook dineren. Het vliegtuig blijft dan wel aan de grond staan. Eerder deze maand heeft Singapore Airlines bijna 20 procent van de werknemers ontslagen, omdat de luchtvaart bijna stilligt door de maatregelen tegen het coronavirus.