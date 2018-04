Selmayr blijft op EU-toppositie

Het was, naar verluidt, minutenwerk waarmee Martin Selmayr in februari van dit jaar werd benoemd tot nieuwe secretaris-generaal van de Europese Commissie. Ondanks alle kritiek blijft de topambtenaar gewoon zitten.

De stemming over een ongekend scherpe resolutie waarin de benoeming werd veroordeeld, nam eveneens enkele minuten in beslag. De uitkomst was ditmaal onbevredigend, althans voor het Europees Parlement. Weliswaar werd er een harde tik uitgedeeld aan de Commissie, maar Selmayr kan gewoon aanblijven als topman van de Europese Commissie. De reputatieschade voor Selmayr en zijn chef, Commissievoorzitter Juncker, staat echter wel vast.

In de afgelopen twee maanden werd in de Europese politieke arena over de kwestie-Selmayr ferm stelling genomen. De benoeming werd door Europarlementariërs „schimmig” genoemd. Eurocommissaris Günther Oettinger verklaarde meermaals dat de benoeming van Selmayr naar de letter van de wet had plaatsgevonden. De Europarlementariërs dachten daar anders over.

In de resolutie werd Selmayrs aanstelling getypeerd als „staatsgreep waarmee de grenzen van de wet zijn opgezocht.” In de resolutie, met daarin enkele amendementen van CU-SGP-vertegenwoordiger Peter van Dalen, werd opgeroepen de benoeming te herzien en andere kandidaten een kans te geven. Van Dalen: „Bij de aanstelling van Selmayr zijn de regels zo aangepast dat alleen hij kon slagen. Hier is sprake van vriendjespolitiek.” VVD’er Hans van Baalen was het met Van Dalen eens. „Los van de juridische aspecten is het politiek niet aanvaardbaar dat iemand binnen tien minuten wordt gepromoveerd tot secretaris-generaal.”

Na de stemming zei commissaris Oettinger dat bij de benoeming de regels waren gevolgd. Hij wilde wel met het EP over de regels in gesprek, maar niet over Selmayr.