Schuldvraag weg bij Britse echtscheidingen

Het wordt gemakkelijker in Engeland en Wales om een echtscheiding aan te vragen. Volgens de huidige wet moet een partner nog aantonen dat de ander zich schuldig heeft gemaakt aan overspel, zich onredelijk gedraagt of is vertrokken. Dat is straks niet meer nodig.

Wanneer partners met wederzijdse instemming uit elkaar gaan, moeten ze nu nog twee jaar wachten voordat de echtscheiding kan worden uitgesproken. Als ze het niet met elkaar eens zijn of niet de schuld van de partner kunnen aantonen, moeten ze zelfs vijf jaar apart van elkaar wonen om te mogen scheiden. Die termijnen worden eveneens geschrapt.

De oude echtscheidingswet is bijna vijftig jaar oud. „We zijn blij dat we bijna af zijn van het elkaar de schuld toeschuiven, wat scheidende stellen nu nog vaak moeten doen”, reageert in The Guardian een woordvoerder van een organisatie die voor hervorming van de wet heeft gepleit.

„Er mag geen wet zijn die iemand dwingt om getrouwd te blijven met iemand van wie ze los willen komen”, zegt een advocate. „Dat is gewoon een andere vorm van slavernij.”