Scheuren kerncentrales België al jaren bekend

Het was al tientallen jaren geleden bekend dat haarscheurtjes zaten in onderdelen van de kerncentrales in de Belgische plaatsen Tihange en Doel. Die werden al tijdens de bouwfase van de eerste reactoren in de jaren zeventig geconstateerd. De energiebedrijven wisten daarvan, schrijft Der Spiegel vrijdag.

Dat blijkt uit notulen van vergaderingen en analyses van de Belgische nucleaire toezichthouder FANC, die in handen zijn van de Duitse politica Sylvia Kotting-Uhl van de Groenen. Het Duitse blad schrijft op zijn site dat al in april 1975 werd vastgesteld dat er iets mis was met de drukregelaars. In het gebruikte staal zaten minuscule scheuren. Het materiaal had afgekeurd moeten worden.

Tihange, bij Hoei in de provincie Luik, en Doel, tussen Antwerpen en de Nederlandse grens, hebben regelmatig te kampen met problemen die het noodzakelijk maken reactoren buiten bedrijf te stellen. Milieuactivisten en verontruste burgers eisen al jaren sluiting van de centrales.