Scherptediepte #4: Stemmen de evangelicals weer op Trump?

In 2016 zorgden de evangelicals ervoor dat Donald Trump president van Amerika werd. Wie zijn deze kiezers en stemmen ze volgende week opnieuw op Trump?

In deze nieuwe video van Scherptediepte geeft Francina Stolk uitleg over het stemgedrag van christenen in Amerika en de cruciale invloed van de evangelicals. Ook komen de volgende Amerikaanse deskundigen aan het woord:

Barry Henkins, professor geschiedenis, Baylor University, Texas

John Fea, professor geschiedenis, Messiah University, Pennsylvania

Matthew Wilson, professor politicologie, Southern Methodist University, Texas

