Sanders: ‘Overtuigd van nominatie en overwinning op Trump’

Vanuit zijn thuisstaat Vermont verklaarde senator Bernie Sanders dat hij overtuigd is dat hij nominatie voor de Democratische partij voor de presidentsverkiezingen gaat winnen en dat hij „de gevaarlijkste president in de Amerikaanse geschiedenis” Donald Trump zal verslaan tijdens de landelijke verkiezingen in november. De progressieve Sanders is in de voorverkiezingen verwikkeld in een nek-aan-nek race met de gematigde oud-vicepresident Joe Biden.

Sanders hekelt hoe zijn rivalen grote bedragen besteden om de verkiezingen te winnen. „Ze hebben de steun nodig van steenrijke miljardairs. Wij zijn een beweging waar plek is voor iedereen, ongeacht afkomst of inkomen. Wij zijn de beweging waar ook de arbeider zich thuis voelt.” Ook haalt hij uit naar Biden, die volgens hem te behoudend is. „Met oude politiek gaan we niet winnen van Trump. Wij brengen de vernieuwing die daarvoor nodig is.”

Op het moment van Sanders’ toespraak loopt Biden aan kop tijdens de belangrijke verkiezingsdag Super Tuesday, waarop in veertien Amerikaanse staten wordt gekozen voor de Democratische kandidaat.