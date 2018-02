De voormalige Georgische president Michail Saakasjvili vestigt zich in Nederland na zijn uitzetting uit Oekraïne. Dat bevestigt zijn advocaat Oscar Hammerstein na diens aankomst op Schiphol.

Hammerstein en Saakasjvili bevinden zich volgens de advocaat bij een kantoor van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst in Rotterdam om de verblijfspapieren in orde te maken.

Saakasjvili zegt tegenover de NOS dat het goed is om in Nederland te zijn. „Rotterdam ken ik niet zo goed, maar ik kom vaak in Zeeland, in Terneuzen, en natuurlijk Amsterdam. Vanwege wat er is gebeurd in Oekraïne ben ik hier. We zien wel hoelang ik blijf.”

De ex-president werd maandag Oekraïne uitgezet en verbleef tot woensdag in Polen.

Saakasjvili is getrouwd met de Nederlandse Sandra Roelofs, ze hebben twee zoons.