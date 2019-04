Rwanda herdenkt slachtoffers genocide 1994

De Rwandese president Paul Kagame heeft zondag het startsein gegeven voor een week van herdenkingsbijeenkomsten voor de slachtoffers van de genocide 25 jaar geleden. In 1994 werden in ruim drie maanden tijd 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's om het leven gebracht in het kleine Afrikaanse land.

Kagame legde een krans bij het monument in Gisozi, waar een kwart miljoen mensen liggen begraven. Daarna volgde een middag vol toespraken en zang. Populaire artiesten brachten onder meer het lied 'Turabunamira twiyubaka' ('Hen in ere houden terwijl wij herbouwen') ten gehore.

,,De eenzaamheid en woede van de overlevenden is op geen enkele manier volledig te bevatten. En toch hebben we hun keer op keer gevraagd de noodzakelijke offers te brengen om onze natie nieuw leven te geven. Emoties moesten in een doosje worden gedaan'', aldus Kagame. ,,We zijn veel betere Rwandezen dan we waren. Maar we kunnen nog beter worden. We zijn het laatste volk ter wereld dat zou moeten zwichten voor zelfgenoegzaamheid.''

Later op de dag wandelden duizenden mensen van het parlement in Kigali naar het nationaal voetbalstadion. Toen ze binnen waren, werden ging de lampen uit en werd de sportaccommodatie nog slechts verlicht door flakkerende kaarsjes. In die entourage voerden overlevenden van het drama het woord.

,,Ik heb mijn kinderen vernoemd naar al mijn broers en zussen die destijds omkwamen'', zei Samuel Dusengiyumva tegen de geëmotioneerde menigte. Hij prees vervolgens het ingrijpen van het Rwandees Patriottisch Front (RPF), een rebellenbeweging van Tutsi's die onder leiding van Kagame een eind maakte aan de volkerenmoord. ,,Ik dank de RPF die ons redde terwijl de rest van de wereld niets deed.''