Russische miljardair moet ‘superjacht’ afstaan

De Russische miljardair Farchad Achmedov moet afstand doen van zijn megajacht Luna. Een Britse rechtbank besloot dat de man het 115 meter lange vaartuig moet overdragen aan zijn ex-vrouw Tatjana Achmedova.

Het superjacht ligt momenteel voor anker in Dubai en is op papier geen eigendom van Achmedov. Hij heeft het vaartuig verkocht aan een bedrijf in Panama. De rechter zag dat als een truc om het vaartuig uit handen te houden van zijn voormalige echtgenote. Zij stelde dat Achmedov na de scheiding heeft nagelaten haar de honderden miljoenen te betalen waar ze volgens een eerdere uitspraak recht op heeft.

De miljardair kocht de Luna enkele jaren geleden van oligarch Roman Abramovitsj. Het vaartuig beschikt naar verluidt onder meer over een mini-onderzeeboot, antiraketsysteem en twee landingsplaatsen voor helikopters. Het megajacht is volgens de uitspraak bijna 400 miljoen euro waard.