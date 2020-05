Russische christenen naaien massaal mondkapjes

In veel Russische ziekenhuizen, klinieken en apotheken is er een tekort aan mondkapjes en beschermende kleding. Russische christenen zien dat echter als kans en gaan massaal aan de slag om gezichtsmaskers te naaien.

In tal van apotheken zijn geen mondkapjes meer te vinden en het is onduidelijk of die er nog komen. Pastor Garik Koerginjan uit het stadje Tsjerkessk, in het zuiden van Rusland, besloot daar wat aan te doen. „Ik zag de nood en begreep dat mondkapjes hard nodig zijn in deze tijden van coronacrisis. We besloten om een kleine werkplaats in te richten en leden van onze kerk op te roepen om mondkapjes te komen naaien”, vertelt Koerginjan op de website van de Unie van Russische Evangelische en Pinkstergemeenten. „We riepen vrijwilligers op om hun eigen naaimachines mee te nemen.”

De mondkapjes van Koerginjan en zijn team zijn bestemd voor 60-plussers. Die hebben de mondkapjes het meest nodig, vindt hij. Ouderen kunnen via internet aangeven dat ze graag een gratis mondkapje willen hebben. Koerginjans gemeenteleden komen ze langsbrengen.

Barmhartigheid

Het coronavirus grijpt in Rusland in rap tempo om zich heen en raakt ook de kerken. In kleine winkeltjes en grote winkelcentra, in bussen en de metro, maar ook in parken en kerken worden Russen opgeroepen om mondkapjes te dragen. Op sommige plaatsen is gezichtsbescherming verplicht.

In Oelan-Oede, de hoofdstad van de regio Boerjatië, nemen christenen actief deel aan de strijd tegen Covid-19. Ze naaien medische maskers, helpen klinieken om medicijnen te bezorgen en brengen voedselpakketten bij mensen thuis. Ook in Rostov aan de Don zijn christenen druk bezig met het naaien van mondkapjes. Eind maart schonken vrijwilligers al zeshonderd maskers aan een lokaal ziekenhuis.

„Barmhartigheid moet niet alleen door woorden worden getoond, maar ook in concrete daden”, aldus de leider van de Unie van Russische Evangelische en Pinkstergemeenten bisschop Sergej Rjachovski. Hij is blij met de initiatieven van Russische protestantse kerken. „Bereidheid om te helpen, mededogen en onophoudelijke liefde voor onze naasten; ze helpen ons om de uitdagingen van deze tijd te overwinnen.”

Orthodoxe kerken

Ook verschillende lokale orthodoxe kerken besloten de handen ineen te slaan en mee te helpen in de strijd tegen het coronavirus. In het stadje Tsjebarkoel, in de regio Tsjeljabinsk, werden orthodoxe parochianen opgeroepen om te komen helpen met het uitdelen van voedselpakketten en kleren aan gezinnen die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis.

Veel Russisch-orthodoxe kerken blijven diensten beleggen. Ze nemen weinig maatregelen tegen het coronavirus.