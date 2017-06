„Russische ambassadeur weg uit Washington”

Sergej Kisljak, de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten, gaat terug naar Rusland. Dat meldt de Amerikaanse website Buzzfeed op gezag van drie bronnen. De 66-jarige Russische diplomaat speelt een belangrijke rol in het Amerikaanse onderzoek naar de beïnvloeding door Rusland van de Amerikaanse presidentsverkiezingen vorig jaar.

Kisljak is sinds 2008 ambassadeur in de Amerikaanse hoofdstad. De U.S.-Russia Business Council in Washington houdt op 11 juli een afscheidsreceptie voor Kisljak, zo is op de website van die organisatie te lezen.

Het Kremlin en het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou wilden maandag niet inhoudelijk reageren op het mogelijke vertrek van Kisljak, meldt het Russische staatspersbureau Sputnik. Volgens de Engelstalige The Moscow Times wordt Kisljak opgevolgd door Anatoli Anatolov, die nu onderminister van Buitenlandse Zaken is.

Ambassadeur Kisljak had in aanloop naar de verkiezingen van november en daarna contact met een aantal personen rond Donald Trump. Onder meer diens schoonzoon Jared Kushner, de huidige minister van Justitie Jeff Sessions en de voormalige nationale veligheidsadviseur Michael Flynn hadden contact met Kisljak gehad. Kushner zou Kisljak na de verkiezingen hebben verzocht een geheim communicatiekanaal met Moskou op te zetten. Dat is er uiteindelijk niet gekomen.

De Russische inmenging in de presidentsverkiezingen en de contacten van de entourage van Trump met Rusland worden onderzocht door een speciale aanklager. Ook in het Amerikaanse Congres lopen onderzoeken.