Russen proberen Sanders te helpen in verkiezingscampagne

De Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders is door de Amerikaanse inlichtingendiensten gewaarschuwd dat Rusland probeert zijn verkiezingscampagne te helpen. Sanders bevestigt een bericht daarover dat vrijdag verscheen in de Washington Post. Ook president Donald Trump is op de hoogte gesteld van de Russische inmenging.

Sanders waarschuwt president Vladimir Poetin van Rusland zich niet met de Amerikaanse verkiezingen te bemoeien.

De 78-jarige senator wordt gezien als de belangrijkste kandidaat om de nominatie voor de Democraten in de wacht te slepen en de verkiezingsstrijd met Trump aan te gaan. Zaterdag staat de voorverkiezing in de staat Nevada op het programma. Sanders is de grote favoriet die te winnen.

Het is niet voor het eerst dat Rusland zich met de Amerikaanse verkiezingen bemoeit. In 2016 werd Hillary Clinton, Trumps toenmalige tegenstander in de presidentsverkiezingen, via sociale media zwart gemaakt.