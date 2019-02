„Rusland wil zich met verkiezingen bemoeien”

De Oekraïense president Petro Porosjenko verwijt Rusland zich te willen mengen in de presidentsverkiezingen in Oekraïne eind maart. Volgens hem is de Russische president Vladimir Poetin er duidelijk op uit „de onafhankelijke Oekraïense staat en de democratie te verstoren”, zei Porosjenko zaterdag.

Poetin zou op een „manische” manier proberen Oekraïne weer onder Russische invloed te brengen, zoals in de tijden van de Sovjet-Unie. Het Oekraïense parlement stelde donderdag een verbod in voor verkiezingswaarnemers uit Rusland om inmenging in de verkiezingen vanuit het buurland te voorkomen.