Rusland wil met VS praten over wapenverdrag

In het geschil met de Verenigde Staten over het opzeggen van het INF-ontwapeningsverdrag is Rusland bereid te werken aan het oplossen van wederzijdse grieven. Dat werd aangekondigd door de Russische Veiligheidsraad na een ontmoeting van veiligheidsadviseur Nicolai Patroesjev met zijn Amerikaanse evenknie John Bolton.

Patroesjev bevestigde dat het belangrijk is vast te houden aan het Verdrag van 1987, waarbij kernwapens voor de korte en middellange afstand zijn verboden.

Kremlin: Einde INF maakt wereld gevaarlijker

De Amerikaanse aankondiging van het opzeggen was „een klap voor het internationale rechtssysteem van non-proliferatie en wapenbeheersing”, aldus het Russische persbericht. Het gesprek ging ook over het verlengen van het in 2021 aflopende START-verdrag met vijf jaar. In dat verdrag hebben Rusland en de VS afspraken gemaakt over de vermindering van het aantal strategische kernwapens.