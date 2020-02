Rusland haalt uit naar Turkije om steun aan rebellen

Rusland beschuldigt Turkije van het negeren van afspraken over Syrië. Het Russische ministerie van Defensie verwijt Ankara daar „illegale gewapende groepen” te steunen met drones en artilleriebeschietingen.

Het ministerie zegt dat de Syrische luchtverdediging dinsdag een Turkse drone heeft neergehaald. Die zou onderweg zijn geweest om Syrische troepen aan te vallen. De Russische staatstelevisie berichtte eerder dat Turkse „militaire specialisten” met luchtdoelraketten op Russische en Syrische gevechtsvliegtuigen schieten.

Rusland en Turkije spraken in 2018 af dat in het noordwestelijke Idlib een gedemilitariseerde zone moest komen. Turkije heeft daar ook observatieposten. Het Syrische regeringsleger is nu bezig aan een offensief in Idlib en de afgelopen tijd zijn daar ook meerdere Turkse militairen gesneuveld.

De spanning tussen de landen loopt door de strijd in Idlib steeds verder op. Rusland geeft militaire steun aan het bewind van de Syrische president Assad en Turkije steunt rebellen die tegen Assads troepen vechten.