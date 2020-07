Rowling en Rushdie ondertekenen open brief tegen afrekencultuur

Zo'n 150 schrijvers en academici onder wie Harry Potter-auteur J.K. Rowling en schrijver en essayist Salman Rushdie keren zich in een open brief tegen wat zij zien als een afnemende tolerantie binnen het publieke debat. De breed gevoelde behoefte om af te rekenen met sociale ongelijkheid en rassenongelijkheid, dreigt volgens de ondertekenaars uit te lopen in een cultuur waarbinnen voldoen aan de norm belangrijker is dan een vrije uitwisseling van meningen en ideeën.

De ondertekenaars van de open brief vinden dat de cultuur van het "afrekenen" zorgt voor minder tolerantie van standpunten die afwijken ten opzichte van "ideologische conformiteit", ofwel de norm. "De vrije uitwisseling van informatie en ideeën, het levensbloed van de liberale samenleving, wordt elke dag steeds meer afgeknepen", aldus de ondertekenaars, onder wie ook de Amerikaanse academicus Noam Chomsky en de Russische schaakgrootmeester Garri Kasparov.

De ondertekenaars juichen de recente protesten tegen racisme en voor meer gelijkheid toe, schrijven zij. Zij noemen de Amerikaanse president Donald Trump "een reëel gevaar voor de democratie" en vinden dat het verzet tegen Trump zichzelf niet moet ondermijnen door "dogma en dwang".

Ondertekenaar J.K. Rowling was onlangs het middelpunt van controverse op sociale media nadat zij een bericht op Twitter had gezet dat door veel gebruikers van het platform als discriminerend naar transgenders werd gezien. Daarop kreeg Rowling ook kritiek van onder anderen Harry Potter-acteurs Daniel Radcliffe en Emma Watson te verduren.

Salman Rushdie geldt als voorvechter van het vrije woord sinds hij vogelvrij werd verklaard door de Iraanse geestelijke Khomeini. Rushdie zou in zijn boek De duivelsverzen de profeet Mohammed hebben beledigd, vonden veel fundamentalistische moslims met Khomeini.