Rome legt het af in kerstbomenrace

De kerstboom in Rome moest dit jaar al zijn soortgenoten overtreffen. Dat mislukte jammerlijk.

De burgemeester van Rome had het nog zo voor zich gezien. Virginia Raggi, gekozen uit de rangen van de populistische Vijf Sterrenbeweging, had een moeilijk jaar achter de rug. De begroting werd keer op keer afgekeurd, zeker zes wethouders traden af en Raggi zelf werd gehoord voor de rechtbank op verdenking van ambtsmisbruik.

Ze wilde het jaar met een groots gebaar afsluiten. Kosten noch moeite werden gespaard om de traditionele kerstboom op de Piazza Venezia, het centrale plein in Rome, te laten schitteren als nooit tevoren. De kerstboom, een fijnspar, kwam van ver (Fiemme in de Dolomieten) en kostte een halve ton.

Geschenk

Dat was eigenlijk geen geld, want de boom was een geschenk, zo verzekerde het gemeentebestuur, en specialistisch transport heeft zijn prijs. De 22 meter hoge boom stond nog maar net op zijn plek of de arme den begon zijn naalden te verliezen. Niet zomaar een paar, het regende naalden. De fijnspar staat er intussen kaaltjes bij.

De inwoners van Rome noemen hem de „kale” en „toiletborstel.” De burgemeester is woedend en wil de kosten verhalen. Veel sympathie vergaart Raggi daarmee niet.

Geen weggevertje

Nu blijkt plotseling dat de boom toch geen weggevertje was, maar 8000 euro heeft gekost.

De „kale” staat symbool voor het feit dat het niet goed gaat in Rome. De boom doorstond nota bene de waternoodsramp die in 1966 de vegetatie van het Fiemmedal beschadigde, maar legde het loodje in de hoofdstad. Extra zuur is dat de traditionele kerstboom op het Sint-Pietersplein, 2 kilometer verderop, blaakt van gezondheid. In het Vaticaan noemen ze hem ”Rigoglio”, dat de weelderige betekent. Het is ook een knipoog naar de paus, van wie de familienaam Bergoglio is.