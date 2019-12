Regio-president stap op na maffia-aantijging

De president van de autonome Italiaanse regio Val d’Aosta is opgestapt na beschuldigingen dat hij mogelijk door de maffia-organisatie ’Ndrangheta in het zadel is geholpen. President Antonio Fosson van de aan Frankrijk en Zwitserland grenzende regio besloot zaterdag ontslag te nemen na diverse berichten over mogelijke beïnvloeding van zijn uitverkiezing in 2018.

Dat zou zijn gebleken na onderzoek door het Openbaar Ministerie in Turijn. De beschuldigingen over een mogelijke infiltratie in het bestuursorgaan in Aosta werden gepubliceerd in onder meer de krant La Stampa. Ook drie andere regiobestuurders zouden daarbij betrokken zijn.

In een verklaring liet Fosson zaterdag weten de beschuldigingen te ontkennen, maar de politieke consequenties te aanvaarden. Het Aosta-dal is de kleinste van 20 Italiaanse regio’s met circa 125.000 inwoners.