Regeringsleiders reageren geschokt op bloedbad Nice

Verschillende regeringsleiders hebben de dodelijke aanval in een kerk in Nice veroordeeld. Europese leiders reageerden geschokt op het geweld en ook Turkije veroordeelde de aanslag.

Duitse bondskanselier Angela Merkel zei in een verklaring dat haar land solidair is met Frankrijk. Ze zei „diep geschokt te zijn door de wrede moorden” bij het gebedshuis. De Italiaan Giuseppe Conte zei dat „onze waarden sterker zijn dan fanatisme, haat en terreur”.

De Britse premier Boris Johnson twitterde in het Engels en Frans geschokt te zijn en schreef dat zijn land naast Frankrijk staat in de strijd tegen terreur en intolerantie. De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zei dat heel Europa verenigd blijft „ondanks barbaarsheid en fanatisme”.

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken toonde in een verklaring ook solidariteit. „We veroordelen ten zeerste de aanval van vandaag en betuigen onze condoleances aan de familieleden van de slachtoffers.” Turkije en Frankrijk raakten de afgelopen week in een diplomatiek conflict over de terrorisme-aanpak van Franse president Emanuel Macron. Turkse president Erdogan viel uit tegen Macron en riep op tot een boycot van Franse producten.

Bij de aanval vielen drie doden en zes gewonden. De dader, een vermeende moslimextremist, is neergeschoten en aangehouden.