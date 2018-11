Regering van Netanyahu blijft overeind

De ministers Naftali Bennett en Ayelet Shaked van Habayit Hayehudi hebben maandagmorgen gezegd dat ze niet aftreden. Daarmee lijkt de regering van Benjamin Netanyahu voorlopig gered.

Vorige week trad minister Avigdor Lieberman van Defensie al af. Hij zei dat hij dat deed omdat hij ontevreden is over Israëls reactie op de aanvallen uit de Gazastrook. Hamas en andere militie schoten vorige week 460 raketten af op Israël. Daarna gingen Hamas en Israël akkoord met een wapenstilstand.

Waarnemers zeiden echter dat Lieberman politieke overwegingen had om op te stappen. Hij staat op dit moment slecht in de peilingen. Hij hoopt vanuit de oppositie te werken aan de voorbereidingen voor de volgende verkiezingen die uiterlijk in november 2019 moeten plaatsvinden.

Bennett leverde maandag ook zware kritiek op de aarzeling die hij bij Israël ontwaart in de reactie tegenover Palestijnse terreur. Hij eiste na het opstappen van Lieberman dat hij defensieminister zou worden en verbond daaraan de dreiging ook ontslag te nemen. Netanyahu weigert gehoor te geven aan deze eis.

Zondagavond deed premier Benjamin Netanyahu in Tel Aviv een dringend beroep op de coalitie om de regering niet te laten vallen. „We bevinden ons in een bijzonder complexe veiligheidssituatie”, zei een ernstig kijkende Netanyahu in Tel Aviv, na een onderhoud met minister van Financiën Moshe Kahlon, die opriep tot vervroegde verkiezingen. „In tijden als deze gooi je geen regering omver. Dat is onverantwoord. We hebben nog een vol jaar tot de volgende verkiezingen.”

Netanyahu zei ook dat hij van plan is de defensieportefeuille zelf in handen te houden. Hij begrijpt de kritiek van het publiek over Israëls reactie, maar hijzelf zei een plan te hebben. „Ik zal niet zeggen wanneer en hoe we zullen handelen. Ik heb een duidelijk plan. Ik weet wat ik doe en waneer ik het doe. En we zullen het doen.”

Een militaire oplossing van het Hamasprobleem is voor Israël niet reëel