Regering Italië zet toon in migratiebeleid

Het kabinet Conte II is donderdag aangetreden. De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Luciana Lamorgese, valt op door haar sobere aard van communicatie en bereidheid tot compromis.

Nauwelijk was de tweede regering Conte donderdagochtend beëdigd of de ministerraad maakte haar eerste besluit bekend. De 21 nieuwe ministers kondigden aan een regionale wet te verwerpen. Dit is geen wereldschokkende maar toch wel veelduidende beslissing. De ministerraad tikt namelijk het gewest Friuli Venezia Giulia (Noordoost-Italië), dat door Lega wordt geleid, op de vingers wegens een immigratiewet die als discriminerend wordt beschouwd.

Dat Lega van Matteo Salvini het niet meer voor het zeggen heeft op het gebied van immigratie, wordt ook duidelijk door het profiel van de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Het eerste dat opvalt is dat Luciana Lamorgese niet actief is op sociale media. Ze heeft geen account op Twitter, Facebook of een ander bekend platform. Ze zal waarschijnlijk op ouderwetse manier communiceren met persconferenties en circulaires en mogelijk hier en daar een interview.

Dat is een radicale breuk met haar voorganger. Matteo Salvini deelde, in lijn met onder andere president Trump, voornamelijk gang van zaken via Twitter. Salvini twitterde zelfs over politie-invallen als die nog in volle gang waren. Hij irriteerde daarmee het openbaar ministerie. Hij voegde er even gemakkelijk een persoonlijke noot aan toe, zoals de beschrijving van een diner en het feit dat hij zo goed gegeten had.

Zo weinig gevoel Salvini had voor zijn institutionele rol, zo staat voor de nieuwe minister het respect voor hoe de overheid functioneert op nummer één. Dat is althans af te lezen aan de professionele levensloop van de bijna 66-jarige vrouw. Lamorgese heeft haar leven lang als hoge justitiële ambtenaar gewerkt. Haar hoogste rang was prefect, eerst in Venetië, daarna in Milaan. In Italië is de prefect de hoogste overheidsambtenaar die op provinciaal niveau gaat over de politie en toezicht houdt op onder andere immigratie. Ze was tussen 2013 en 2017 rechterhand van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken. Lamorgese, die partijloos is, staat bekend om haar bereidheid tot compromis.

Roerganger

Luigi Di Maio, met zijn 33 jaar de jongste minister uit het kabinet, is een bekend gezicht. Hij is de roerganger van Vijfsterrenbeweging en was vicepremier in het vorige kabinet, waar hij aanvankelijk uitstekend samenwerkte met collega-vicepremier Salvini.

Hij was ook minister van Werkgelegenheid en de motor achter de invoering van het basisinkomen. Vanaf donderdag is hij minister van Buitenlandse Zaken. Zijn ervaring met internationale zaken is zo goed als nul. Van hem is bekend dat hij in Venezuela liever Maduro heeft dan Guaido. Hij spreekt alleen Engels als hij van papier kan aflezen.

Italië heeft hoe dan ook een traditie om van buitenlandse zaken een parkeerfunctie te maken. Ook de vorige minister, Moavero Milanesi, was zo goed als non-existent. Maar het ligt niet in het karakter van de zelfbewuste Di Maio om zich koest te houden. Overigens heeft de ministerraad donderdag ex-premier Paolo Gentiloni aangewezen als de Italiaanse kandidaat als commissaris voor de Europese Commissie.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte leidt sinds donderdag een regering bestaande uit de protestpartij Vijfsterrenbeweging (M5S) en de centrumlinkse Democratische Partij. De coalitie moet nog wel het vertrouwen krijgen van de meerderheid in de Italiaanse Eerste en Tweede Kamer. Conte gaf eerder al leiding aan een regering met M5S en de rechts-populistische Lega.