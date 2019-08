Reclames in VK geweerd om „schadelijke genderstereotypering”

In het Verenigd Koninkrijk zijn voor het eerst twee advertenties geweerd omdat ze „schadelijke genderstereotypering” zouden veroorzaken.

Daar bericht de NOS woensdag over. Het gaat om reclamespotjes van Volkswagen en Philadelphia. In het filmpje van de autofabrikant zijn twee mannen te zien die „avontuurlijke dingen doen”, terwijl de ene vrouw die in beeld komt naast een kinderwagen zit, de ander slaapt.

In de reclame van Philadelphia zijn twee jonge vaders te zien die met hun baby’s ergens aan het ontbijten zijn. De mannen zijn zo afgeleid door de ontbijtgerechtjes die op een lopende band voorbijkomen, dat ze hun kinderen uit het oog verliezen en ze even later voorbij zien komen op de band.

In het Verenigd Koninkrijk zijn dergelijke reclames sinds juni verboden. Ze zouden schadelijke genderstereotypering bevorderen. Volgens de Advertising Standards Authority (ASA) zou het Philadelphiaspotje suggereren dat mannen niet voor kinderen kunnen zorgen. De ASA, de Britse variant van de Reclamecodecommissie, kreeg 128 klachten binnen over het filmpje. Over het Volkswagenspotje klaagden slechts drie mensen.

Freelance reclamemaker Liesbeth Maliepaard laat tegenover de NOS weten dat ze het weren van de genoemde twee reclames niet terecht vindt. „Dit schiet zijn doel volledig voorbij. Het is toch de realiteit van het leven dat een moeder af en toe met een kinderwagen op pad is? Mag er nu alleen nog maar een vader achter de kinderwagen in beeld komen?"