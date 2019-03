Raketten vanuit Gaza op Tel Aviv

Op de Israëlische stad Tel Aviv zijn donderdagavond twee raketten afgevuurd vanuit Gaza. Een van de raketten werd onderschept, de andere raket kwam op een open vlakte terecht. Er zouden geen gewonden zijn gevallen.

Het raketwaarschuwingssysteem ging af in de stad. Dat is vrij uitzonderlijk. De laatste keer was vier jaar geleden.

RAW FOOTAGE: Earlier this evening, air raid sirens sounded in #Tel Aviv after two rockets were launched from #Gaza at Israel. pic.twitter.com/9DXEYrxCom — Israel Defense Forces (@IDF) 14 maart 2019

In het gebied gingen sirenes af, maar na ongeveer veertig minuten reed het verkeer weer normaal over de Ayalon-snelweg door Tel Aviv. Het leger zegt nog niet te weten welke groep achter de beschieting zit, maar houdt Hamas verantwoordelijk voor de aanval. Hamas is de dominante organisatie in de Gazastrook.