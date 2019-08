Proces tegen afgezette al-Bashir van start

In Soedan begint maandag het corruptieproces tegen de afgezette Soedanese machthebber Omar al-Bashir. Volgens zijn advocaat zal het proces naar verwachting ’s ochtends beginnen in een opleidingsinstituut in de hoofdstad Khartoem.

Het leger had hem onder druk van maandenlange massaprotesten in april afgezet. De ex-leider had het land in Noordoost-Afrika 30 jaar lang met harde hand geregeerd.

Al-Bashir moet zich verantwoorden voor verschillende aanklachten, waaronder corruptie, het wegsluizen van valuta en andere financiële malversaties.

Een zaterdag ondertekende overeenkomst tussen het leger en de pro-democratische oppositie om de macht te verdelen, heeft de weg vrijgemaakt voor een overgangsregering in Soedan. Het moet de weg effenen voor een burgerregering.