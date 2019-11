President Trump stelt evangeliste aan als stafmedewerker

Een dominee in het Witte Huis. „Dat helpt. Mooier kan niet”, zei president Trump vorige week tijdens een persconferentie. Maar lang niet alle evangelicals zijn blij met de benoeming van evangelist en tv-prediker Paula White (53) tot staflid. Haar boodschap van welvaart en geluk is zeer omstreden.

Amerikaanse media leggen de benoeming van Paula White uit als een poging van Trump om de banden met conservatieve evangelicals aan te halen. Sommigen van hen zijn inderdaad positief, zoals James Dobson, de oprichter van de organisatie Focus on the Family. Hij zegt: „Paula heeft Trump naar Christus geleid.” Een grote groep conservatieven is echter zeer kritisch.

White is een van de bekendste vertegenwoordigers van het omstreden welvaartsevangelie. De kern daarvan is dat je materiële rijkdom een graadmeter is voor je geloof. Hoe groter het geloof, hoe groter het kapitaal en hoe beter je gezondheid.

De vooraanstaande baptist Russell Moore noemt haar daarom een „charlatan en ketter.” Michael Horton, docent aan Westminster Seminary, vindt haar een dwaalleraar omdat ze predikt dat Jezus niet op aarde kwam om voor zondaren verzoening te brengen, maar om mensen toegang te geven tot grote materiële welvaart.

Het geloof als geldautomaat

Gezant van God

Trump benoemde White deze week tot speciaal adviseur van een commissie die hij vorig jaar instelde om godsdienstige groepen meer invloed te geven op overheidsprogramma’s voor de verdediging van godsdienstvrijheid en armoedebestrijding.

Critici stellen dat Trump White met deze benoeming beloond heeft voor haar loyaliteit. De president vroeg haar in 2011 of het Gods wil was dat hij zich kandidaat stelde voor het presidentschap. White zei dat hij nog moest wachten. In 2015 vertelde ze hem dat het nu tijd was. White was toen inmiddels de persoonlijke pastor van Trump geworden, zoals ze dat ook was van de roemruchte popmusicus Michael Jackson. Bij de inauguratie van Trump in januari 2017 sprak zij een gebed uit.

White ziet Trump als een speciaal gezant van God, als een bijna goddelijke verlosser. Zij beweert dat het Witte Huis na de intrek van Trump „heilige grond” is en zegt: „Trump tegenstaan is net zoiets als God tegenstaan.” Toen de Democraten enkele maanden geleden de aftredingsprocedure startten, vergeleek ze de president met de lijdende Knecht des Heeren uit Jesaja 53 – het hoofdstuk dat de kerk vanouds betrekt op de lijdensweg van Christus.

Paula White begon een eigen kerk in Tampa (Florida), nadat zij haar theologische opleiding had afgebroken. Die groeide uit tot een megakerk met 20.000 leden. Daarnaast heeft ze haar televisieprogramma ”Paula Today”, waarop ze dagelijks een preek uitzendt. Ze heeft ook een organisatie die naar haar eigen zeggen „honderdduizenden ponden voedsel aan de armen gaf en tientallen miljoenen dollars.”

Twee keer werd een onderzoek ingesteld naar de kerkelijke organisatie van haar en haar toenmalige man Randy White, zonder dat er overtredingen werden gevonden. Wel waren er opmerkelijke uitgaven: tussen 2004 en 2007 betaalde de kerk meer dan 2,7 miljoen dollar aan de familie van het stel. Paula en Randy kregen zelf een vergoeding van 5 miljoen en kochten een appartement van 3,5 miljoen in de Trump Tower. Paula White scheidde twee keer, trouwde drie keer en werd in 2011 hand-in-hand gefotografeerd met Benny Hinn, een bekende televangelist. Beide ontkenden dat er sprake was van een relatie. Hinn was op dat moment getrouwd.