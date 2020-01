President: Taiwan is al een onafhankelijk land

China moet accepteren dat Taiwan al onafhankelijk is. Dat was de boodschap van president Tsai Ing-wen. Ze waarschuwde het grote buurland dat die een hoge prijs zal betalen als die zou besluiten het eiland binnen te vallen.

Tsai won zaterdag de presidentsverkiezingen met ruim 57 procent van de stemmen en blijft de komende vier jaar de leider van Taiwan. Peking zag daarmee de pogingen om Tsai weggestemd te krijgen mislukken.

China beschouwt Taiwan als onderdeel van het land en heeft steeds gezegd het land desnoods met militair ingrijpen in te lijven, zeker als Taipei zich onafhankelijk verklaart. Tsai liet in haar eerste interview sinds haar herverkiezing echter weten dat er geen reden is om formeel de onafhankelijkheid uit te roepen, omdat het eiland zichzelf al bestuurt. „We voelen geen noodzaak om onszelf uit te roepen als een onafhankelijke staat”, zei ze tegen de BBC. „We zijn al een onafhankelijk land.”