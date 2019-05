Premier Morrison mag door in Australië

De Australische premier Scott Morrison mag doorgaan als leider van de regerende centrumrechtse coalitie. Hij won zaterdag verrassend de parlementsverkiezingen. In de aanloop daar naartoe was de sociaaldemocratische Labor-partij favoriet in de peilingen.

Volgens de berekeningen van de publieke omroep ABC kunnen de Liberale Partij van Morrison en de Nationale Partij vermoedelijk zelfs samen een nieuw kabinet vormen met voldoende steun in het parlement. Oppositieleider Bill Shorten heeft zijn nederlaag zaterdagavond toegegeven en Morrison gefeliciteerd met het succes.