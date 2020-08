Post Uit Karinthië: niet iedereen snapt de regels voor wandelen op de alm

Wat is er nu mooier dan tijdens je vakantie in de Alpen te wandelen? Fantastische vergezichten, kabbelende bergbeekjes, groene weiden, vredig grazende koeien, al dan niet uitgerust met bellen.

Maar liefst een vijfde deel van Karinthië is almgebied waar –voornamelijk– koeien en paarden zich van juni tot september te goed doen aan het malse gras. Idyllischer kun je het niet krijgen. Toch is zo’n wandeling niet zonder gevaar. Regelmatig lezen we in de media dat wandelaars door koeien worden aangevallen.

Zo werd zes jaar geleden een 45-jarige Duitse in Tirol doodgetrapt door een koe die haar kalf wilde beschermen. Na een langdurig juridisch proces bepaalde het hooggerechtshof afgelopen mei dat de eigenaar van de koe deels schuldig was. Hij had passerende wandelaars met waarschuwingsborden duidelijker moeten wijzen op de risico’s en de alm moeten omheinen. De boer moet een bedrag van 80.000 euro aan de nabestaanden betalen, plus een maandelijkse uitkering van 600 euro.

Het tragische voorval deed in heel Oostenrijk veel stof opwaaien, vooral onder veehouders. Niet ten onrechte vrezen ze schadeclaims na confrontaties tussen dier en toerist. Sommige boeren besloten hun weiden hermetisch af te sluiten voor wandelaars. Dat is echter niet wat de autoriteiten beogen. Juist het vrije wandelen in de bergweiden heeft een grote aantrekkingskracht op toeristen. En toerisme is nu eenmaal zeer belangrijk voor het Alpenland.

De politiek heeft inmiddels maatregelen genomen om de veehouders op de bergweiden te beschermen tegen schadeclaims en de veiligheid van toeristen te vergroten. In het ”Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch” is nu een paragraaf opgenomen die de eigen verantwoordelijkheid van almbezoekers benadrukt. De Bondsregering stelde daarnaast een actieplan voor veilige almen op. In dit plan zijn tien gedragsregels opgenomen waar wandelaars zich aan moeten houden. Met brochures en een website wordt toeristen op hart gedrukt om zich hieraan te houden.

De regels voegen weinig toe voor degenen die gewoon hun gezonde verstand gebruiken bij het wandelen door almgebieden. Voldoende afstand houden van het vee, niet buiten de paden lopen en je rustig gedragen zijn er enkele van. Toch is het nodig om er de aandacht op te vestigen. Altijd zijn er weer hondenbezitters die hun viervoeters niet aangelijnd houden. Altijd zijn er weer wandelaars die proberen de dieren te aaien of een selfie maken met koe en al.

Het kan nog veel gekker. Op videoplatform TikTok is een ”challenge” georganiseerd om koeien aan het schrikken te maken en vervolgens te filmen wat er gebeurt. Inmiddels staan daar, maar ook op Facebook en Instagram, tientallen filmpjes waarin vooral jongeren wilde dansbewegingen maken en dan op de koeien afstormen.

De levensgevaarlijke trend, die algauw viraal ging, heeft in elk geval bij boeren tot grote boosheid geleid. Eén van hen, Georg Dopple, geeft in een video op Instagram uiting aan zijn woede. „Respectloos voor de dieren, en bovendien levensgevaarlijk”, zegt hij. En hij vraagt zich af wat het volgende is. „Zijn er eigenlijk nog wel grenzen? Of mogen we gewoon alles doen, omdat het gewoon cool is en veel likes oplevert?” Dat een koe zich met een gemiddeld gewicht van 700 kilo je vervolgens onder de voet probeert te lopen, mag dan niet verwonderlijk heten.