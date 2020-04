Populariteit boerka stijgt door tekort aan mondkapjes

Nu er wereldwijd een tekort aan mondkapjes is ontstaan, zijn bezorgde burgers op zoek naar alternatieven. De boerka, een kledingstuk dat het hele lichaam bedekt, blijkt een populaire vervanger.

De boerka’s zijn in district Kendrapara in de oostelijke Indiase deelstaat Odisha niet aan te slepen. Een groot aantal moslimvrouwen en -meisjes wil graag door middel van dit kledingstuk het lichaam en gezicht bedekken, om zo besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Ten minste tien kleermakers van de gelijknamige stad Kendrapara en de nabijgelegen gebieden zijn druk bezig met het naaien van boerka’s om aan de grote vraag te kunnen voldoen, schreef de Indiase krant New Indian Express vorige week. Volgens kleermaker Akbar is de vraag naar boerka’s enorm toegenomen als gevolg van de angst voor het coronavirus.

De ambachtslieden maken sindsdien overuren. Volgens Mohammad Sahid hebben hij en zijn collega’s elk honderden bestellingen gekregen. Vanwege de uitgevaardigde lockdown doen ze het werk noodgedwongen vanuit huis.

Volgens Sahid is het kleermakersbestaan niet zo’n vetpot, maar de crisis brengt verandering. Normaal gesproken verkoopt hij kleding „tegen ontzettend lage prijzen.” Behalve tijdens islamitische feesten en het huwelijksseizoen raakt hij niet veel kwijt. „Maar de uitbraak van het coronavirus heeft onze handel een enorme boost gegeven”, zegt hij. De kledingstukken worden nu verkocht voor prijzen tussen omgerekend 6 tot 18 euro.

Modieus

Niet alleen de klanten zijn overtuigd van de beschermende werking van het kledingstuk. Volgens Ananda Gopal Mohanty, arts in het ziekenhuis in Kendrapara, is het van „cruciaal belang dat mensen de juiste beschermende uitrusting hebben om het risico van besmetting met het virus te verkleinen”, citeert de krant. „Bij afwezigheid van maskers dienen boerka’s als een beschermende uitrusting.”

Ook in andere landen gelooft men in de effectiviteit van vervangers. De Jordaanse minister van Volksgezondheid stelde eind februari in een televisietoespraak dat de keffiyeh beschermt tegen het coronavirus. Dit traditionele Arabische hoofddeksel, een soort sjaal die ook om het gezicht gewikkeld kan worden, was volgens hem bij gebrek aan mondkapjes een goed alternatief.

Op Twitter circuleren soortgelijke berichten. „Dames, wees gezond, modieus en veilig voor het coronavirus en koop een boerka, nikab of hijab”, twitterde ene Suzette Manduley recent. Het bericht bevatte, niet verwonderlijk, een link naar een winkel in de Amerikaanse staat Virginia. Volgens een ander zag Mohammed het coronavirus al van ver aankomen en heeft hij daarom „dit unieke masker 1400 jaar geleden al uitgevonden.”

Twijfels

De Saudische arts Safouq al-Anazi heeft echter grote twijfels bij de effectiviteit van het dragen van een sjaal of sluier om besmetting met corona te voorkomen. Tegen de Arabische variant van de Britse krant Independent zei hij: „Noch de nikab noch de keffiyeh werkt als een mondkapje, aangezien deze niet zijn gemaakt van materialen die ademhalingsdruppels tegenhouden en besmetting tussen mensen voorkomen.” Daarnaast bieden deze kledingstukken bacteriën juist een vruchtbare voedingsbodem.

De Jordaanse minister van Volksgezondheid kwam na zijn televisietoespraak met een verklaring waarin hij terugkwam op zijn eerder gedane uitspraken. Volgens hem beschermt de sjaal niet tegen het coronavirus, maar helpt deze wel om sociale afstand te bewaren. Om nog maar te zwijgen van de effectiviteit van een boerka.