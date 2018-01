Politieactie referendum Catalonië kostte 87 miljoen

De politieoperatie om het Catalaanse referendum over onafhankelijkheid te verhinderen, heeft 87 miljoen euro gekost.

Dat heeft de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, Juan Ignacio Zoido, donderdag in de Senaat in Madrid gezegd. Voor de omstreden politieoperatie werden in totaal 6000 extra agenten van de nationale politie en de Guardia Civil naar Catalonië gestuurd.

Drieënhalve maand na de „bloedige zondag” van 1 oktober kwam de minister uiteindelijk verantwoording afleggen voor een Senaatscommissie. Maar wie enige zelfkritiek verwachtte, was bij Zoido aan het verkeerde adres. Terwijl buitenlandse media en waarnemers tientallen charges hadden gezien waarbij agenten met de wapenstok geweldloze burgers te lijf gingen die wilden stemmen, sprak de minister van „minimaal geweld” tegen „georganiseerde groepen.”

Zoido ging nog een stap verder in zijn verdediging van het volgens hem „professionele en proportionele” politieoptreden. Hij verzekerde dat „in geen geval de kiezers en de omstanders het doelwit” van de politie waren geweest. Televisie- en videobeelden getuigen echter van het tegendeel.

Ruim duizend burgers meldden zich op de dag van het referendum voor behandeling bij de eerstehulpdiensten. De verantwoordelijkheid voor die gewonden schoof de minister af op de „passieve” Catalaanse politie en de regioregering van Carles Puigdemont. Die zou de „irritatie in de straten” hebben veroorzaakt.

De oppositie reageerde met ongeloof en harde kritiek op de verklaringen van minister Zoido, die nog eens het officiële standpunt herhaalde dat er „geen referendum” had plaatsgevonden.

„Uw optreden is een mislukking geweest. U heeft niet kunnen verhinderen dat meer dan 2 miljoen mensen hebben gestemd”, zei senator Joan Comorera van de Catalaanse partij En Comú (Samen). „De rechter heeft het referendum illegaal verklaard, maar niet de burgers die naar de stemlokalen trokken. Was dit politieoptreden echt nodig?”

Rubberkogels

De minister zei te betreuren dat een man een oog had verloren door een rubberkogel van de politie. Maar ter rechtvaardiging zei hij erbij dat de man een dranghek omver had gegooid. Het gebruik van rubberkogels is in Catalonië verboden. Volgens Human Rights Watch heeft de Spaanse politie „buitensporig geweld” tegen burgers gebruikt tijdens het Catalaanse referendum. Dat staat in het jaarrapport dat de mensenrechtenorganisatie donderdag publiceerde.